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Стали известны комментаторы матча Шахтер - Бавария
Поединок пройдет 10 декабря в 22:00
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
В шестом туре основного этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет номинально домашний матч против мюнхенской "Баварии". Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене". Начало - в 22:00 по Киеву.
Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Владимир Кобельков и Сергей Лукьяненко.
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В 21:00 начнется аналитическая студия, а ее ведущими будут Александра Кучеренко и Вадим Шевякин. Приглашенными экспертами станут бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.
Трансляцию поединка можно будет найти в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт" и на канале "MEGOGO Футбол Первый". На медиасервисе также можно будет посмотреть игру "горняков" с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".
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