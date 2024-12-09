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Стали известны комментаторы матча Шахтер - Бавария

Лига Чемпионов

Поединок пройдет 10 декабря в 22:00

Стали известны комментаторы матча Шахтер - Бавария

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

В шестом туре основного этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет номинально домашний матч против мюнхенской "Баварии". Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене". Начало - в 22:00 по Киеву.

Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Владимир Кобельков и Сергей Лукьяненко.

В 21:00 начнется аналитическая студия, а ее ведущими будут Александра Кучеренко и Вадим Шевякин. Приглашенными экспертами станут бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.

Трансляцию поединка можно будет найти в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт" и на канале "MEGOGO Футбол Первый". На медиасервисе также можно будет посмотреть игру "горняков" с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

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Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Megogo
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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