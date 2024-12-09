Нури Шахин понес серьезные кадровые потери перед матчем с Барселоной

На этой неделе возвращаются соревнования в Лиге чемпионов. Одно из противостояний состоится в Дортмунде, где местная "Боруссия" будет принимать "Барселону". Впрочем, немецкий клуб столкнулся с кадровыми потерями перед этим поединком.

По информации Foot Mercato, "Боруссия" будет вынуждена обойтись без Никласа Зюле и Вальдемара Антона, двух своих важнейших центральных защитников в этом сезоне. Кроме этих двух игроков, Нури Шахину, вероятно, придется обойтись без Максимилиана Байера, который был вынужден пропустить матч Бундеслиги с "Менхенгладбахом" в эти выходные.

Добавим, что матч "Боруссия" - "Барселона" состоится 11 декабря в 22:00.