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Нури Шахин понес серьезные кадровые потери перед матчем с Барселоной
Турецкому специалисту придется поломать голову, чтобы решить эту проблему
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе возвращаются соревнования в Лиге чемпионов. Одно из противостояний состоится в Дортмунде, где местная "Боруссия" будет принимать "Барселону". Впрочем, немецкий клуб столкнулся с кадровыми потерями перед этим поединком.
По информации Foot Mercato, "Боруссия" будет вынуждена обойтись без Никласа Зюле и Вальдемара Антона, двух своих важнейших центральных защитников в этом сезоне. Кроме этих двух игроков, Нури Шахину, вероятно, придется обойтись без Максимилиана Байера, который был вынужден пропустить матч Бундеслиги с "Менхенгладбахом" в эти выходные.
Добавим, что матч "Боруссия" - "Барселона" состоится 11 декабря в 22:00.
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