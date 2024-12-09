  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нури Шахин понес серьезные кадровые потери перед матчем с Барселоной
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нури Шахин понес серьезные кадровые потери перед матчем с Барселоной

Лига Чемпионов

Турецкому специалисту придется поломать голову, чтобы решить эту проблему

Нури Шахин понес серьезные кадровые потери перед матчем с Барселоной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На этой неделе возвращаются соревнования в Лиге чемпионов. Одно из противостояний состоится в Дортмунде, где местная "Боруссия" будет принимать "Барселону". Впрочем, немецкий клуб столкнулся с кадровыми потерями перед этим поединком.

По информации Foot Mercato, "Боруссия" будет вынуждена обойтись без Никласа Зюле и Вальдемара Антона, двух своих важнейших центральных защитников в этом сезоне. Кроме этих двух игроков, Нури Шахину, вероятно, придется обойтись без Максимилиана Байера, который был вынужден пропустить матч Бундеслиги с "Менхенгладбахом" в эти выходные.

Добавим, что матч "Боруссия" - "Барселона" состоится 11 декабря в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Жирона - Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Стали известны комментаторы матча Шахтер - Бавария
yellow-arrow
Шахтер – Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия (Дортмунд) Барселона Никлас Зюле Вальдемар Антон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости