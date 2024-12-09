Жирона - Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

В матче шестого тура Лиги чемпионов "Жирона" будет принимать "Ливерпуль". Это будет встреча между 30-й и лидером турнирной таблицы группового этапа. Команда Арне Слота является главным фаворитом этого противостояния, поэтому для каталонцев даже ничья будет считаться большим успехом.

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Поединок шестого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Жирона" - "Ливерпуль" состоится во вторник, 10 декабря 2024 года, в 19:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Мегого Футбол-2.