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Байер - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Байер - Интер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Байер - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче шестого тура Лиги чемпионов леверкузенский "Байер" будет принимать дома миланский "Интер".

Ожидается, что это будет очень тяжелая игра для обеих команд, но в то же время этот поединок является изрядно важным с точки зрения турнирной таблицы. "Байер" занимает шестое место с 10 очками после первых пяти игр, а "Интер", который еще не пропустил ни одного гола в Лиге чемпионов и не проиграл ни одного матча, находится на второй строчке, набрав 13 баллов.

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Матч "Байер Леверкузен" - "Интер Милан" состоится на стадионе "БайАрена" во вторник, 10-го декабря. Начало игры в 22:00. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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