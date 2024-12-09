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Байер - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Байер - Интер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче шестого тура Лиги чемпионов леверкузенский "Байер" будет принимать дома миланский "Интер".
Ожидается, что это будет очень тяжелая игра для обеих команд, но в то же время этот поединок является изрядно важным с точки зрения турнирной таблицы. "Байер" занимает шестое место с 10 очками после первых пяти игр, а "Интер", который еще не пропустил ни одного гола в Лиге чемпионов и не проиграл ни одного матча, находится на второй строчке, набрав 13 баллов.
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Матч "Байер Леверкузен" - "Интер Милан" состоится на стадионе "БайАрена" во вторник, 10-го декабря. Начало игры в 22:00. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Если у вас отсутствует возможность смотреть трансляцию матча, вы можете следить за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции в матч-центре от UA-Футбол >>>
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