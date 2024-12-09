Динамо Загреб - Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Динамо" Загреб примет у себя дома "Селтик". На данный момент команды отделяет три позиции в турнирной таблице (шотландцы - 20-е, хорваты - 23-е) основного этапа Лиги чемпионов.

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Поединок шестого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Динамо" Загреб - "Селтик" состоится во вторник, 10 декабря 2024 года, в 19:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-3.