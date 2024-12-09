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Срна: Шахтер нацелен на победу в матче с Баварией
По его словам, не стоит списывать дончан со счетов еще до старта игры
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против "Баварии".
- Насколько вы уверены в том, что выйдете в плей-офф Лиги чемпионов? И почему у вас есть шансы против "Баварии" во вторник?
- К сожалению, в матче с ПСВ мы упустили очень большую возможность – иногда нам не хватало удачи, иногда концентрации. Я думаю, что победа в Эйндховене сделала бы нас очень близкими к прогрессу. Сейчас все изменилось. Но это футбол. Впереди еще три игры, и все возможно.
Поверьте, "Шахтер" может обыграть "Баварию", а затем проиграть команде в чемпионате Украины. Это футбол, и именно поэтому мы его любим. Но мы не собираемся сдаваться раньше времени, мы однозначно нацелены на победу во вторник. Конечно, "Бавария" - один из сильнейших клубов мира, но никто не может списывать нас со счетов до начала игры. Впереди у нас как минимум 90 минут хорошего футбола, - сказал Срна в интервью порталу Transfermarkt.de.
Матч "Шахтер" - "Бавария" состоится 10 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.
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