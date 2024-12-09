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Срна: Шахтер нацелен на победу в матче с Баварией

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По его словам, не стоит списывать дончан со счетов еще до старта игры

Срна: Шахтер нацелен на победу в матче с Баварией

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против "Баварии".

- Насколько вы уверены в том, что выйдете в плей-офф Лиги чемпионов? И почему у вас есть шансы против "Баварии" во вторник?

- К сожалению, в матче с ПСВ мы упустили очень большую возможность – иногда нам не хватало удачи, иногда концентрации. Я думаю, что победа в Эйндховене сделала бы нас очень близкими к прогрессу. Сейчас все изменилось. Но это футбол. Впереди еще три игры, и все возможно.

Поверьте, "Шахтер" может обыграть "Баварию", а затем проиграть команде в чемпионате Украины. Это футбол, и именно поэтому мы его любим. Но мы не собираемся сдаваться раньше времени, мы однозначно нацелены на победу во вторник. Конечно, "Бавария" - один из сильнейших клубов мира, но никто не может списывать нас со счетов до начала игры. Впереди у нас как минимум 90 минут хорошего футбола, - сказал Срна в интервью порталу Transfermarkt.de.

Матч "Шахтер" - "Бавария" состоится 10 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.

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Дарио Срна Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Transfermarkt.de
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
09.12.2024 в 15:21
клоуны однако
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
09.12.2024 в 15:21
клоуны однако
Ответить
0
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