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Срна - об игре в ЛЧ: Я надеюсь, что в следующем году мы сможем играть эти матчи в Украине

Лига Чемпионов
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Этого хочет каждый украинец

Срна - об игре в ЛЧ: Я надеюсь, что в следующем году мы сможем играть эти матчи в Украине

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна дал интервью для известного портала Transfermarkt, в котором он рассказал об опыте проведения домашних матчей донецкой команды за рубежом и своем желании вернуться на родной стадион.

— Вы играли в Варшаве и Гамбурге, а на этот раз вы проведете свой матч на арене "АуфШальке". Как это произошло, почему именно стадион "Шальке" и какие ваши впечатления от такого опыта?

— Почему это произошло? Потому, что Россия напала на Украину. Из-за этого мы были вынуждены играть в Варшаве, Гамбурге, а теперь — в Гельзенкирхене. Я надеюсь и очень хочу, чтобы в следующем году мы играли в Украине. Мы действительно очень сильно уважаем все европейские города, которые нас тепло встретили, там живет много украинцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны. Но наш дом в Украине, в Донецке, поэтому я желаю всем скорейшего окончания войны, победы и возвращения домой.

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Заметим, что два следующих матча "Шахтера" в Лиге чемпионов пройдут именно на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене. В этот вторник, 10-го декабря, "горняки" проведут номинально домашний поединок с "Баварией". Начало игры в 22:00.

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Андрей Журба
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