Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брест - ПСВ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Брест - ПСВ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.2024 ⋊ Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французы готовятся к важному поединку против "ПСВ", который, несмотря на не лучшие результаты в ЛЧ, продолжает уверенно лидировать в Нидерландах. Обе команды стремятся улучшить свои позиции в Лиге чемпионов, поэтому матч обещает быть напряженным.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок шестого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Брест" - "ПСВ" состоится во вторник, 10 декабря 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO. На телеканале Мегого Футбол-8.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина
- "Не пожму руку ни одному тренеру этой команды". Вернидуб - перед следующей игрой Кривбасса
- Шовковский: Второй матч показал, что если бы с Александрией были в одинаковых условиях, то игра была бы совсем другой
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000