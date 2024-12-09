Брест - ПСВ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Французы готовятся к важному поединку против "ПСВ", который, несмотря на не лучшие результаты в ЛЧ, продолжает уверенно лидировать в Нидерландах. Обе команды стремятся улучшить свои позиции в Лиге чемпионов, поэтому матч обещает быть напряженным.

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Поединок шестого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Брест" - "ПСВ" состоится во вторник, 10 декабря 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO. На телеканале Мегого Футбол-8.