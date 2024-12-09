Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейпциг – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Марко Розе все еще в поиске первых очков в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Пять матчей против разных соперников и все завершились поражением для "Лейпцига" в этом сезоне ЛЧ. Мало кто мог ожидать столь неудачную форму от "быков", однако и соперники в основном были сильными.
Возможно, именно здесь настал момент для первой победы, или хотя бы ничьей?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 10 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 6.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина
- В Пентагоне назвали потери и сумму, которая Россия потратила в войне с Украиной
- Шовковский: Второй матч показал, что если бы с Александрией были в одинаковых условиях, то игра была бы совсем другой
- Маркевич - о матче Шахтера против Баварии: Не вижу никаких шансов, тут даже чудо не поможет
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку