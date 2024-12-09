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Лейпциг – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Марко Розе все еще в поиске первых очков в Лиге Чемпионов

Лейпциг – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пять матчей против разных соперников и все завершились поражением для "Лейпцига" в этом сезоне ЛЧ. Мало кто мог ожидать столь неудачную форму от "быков", однако и соперники в основном были сильными.

Возможно, именно здесь настал момент для первой победы, или хотя бы ничьей?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 10 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 6.

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Трансляция матча "Лейпциг" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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