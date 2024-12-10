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Лейпциг – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Унаи Эмери в поисках восстановления формы начала сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Бирмингемцы очень сильно начали сезон и казалось, что мало что их может остановить на пути к 1/8 финала. Однако нет, кое-что остановить их таки может. Усталость, травмы и просто потеря формы.
Последние две игры команда Эмери все же выиграла, но хватит ли этого для того, чтобы забрать все три балла в матче против «Лейпцига»?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 10 декабря.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Шестой тур
10 декабря. 22:00. Лейпциг. «Ред Булл Арена»
Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция: Megogo Football 6
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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