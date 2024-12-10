Лейпциг – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Бирмингемцы очень сильно начали сезон и казалось, что мало что их может остановить на пути к 1/8 финала. Однако нет, кое-что остановить их таки может. Усталость, травмы и просто потеря формы.

Последние две игры команда Эмери все же выиграла, но хватит ли этого для того, чтобы забрать все три балла в матче против «Лейпцига»?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 10 декабря.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Шестой тур

10 декабря. 22:00. Лейпциг. «Ред Булл Арена»

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 6

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