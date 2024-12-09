Зальцбург - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В одном из матчей 6-го тура Лиги чемпионов сыграют австрийский "Зальцбург" и французский "ПСЖ". Оба сейчас находятся на местах в турнирной таблице, которые не позволяют выйти в этап плей-офф.

Игра состоится во вторник, 10-го декабря. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зальцбург - ПСЖ Смотреть трансляцию

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