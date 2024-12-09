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Тренер Байера: Интер - одна из сильнейших команд Европы, и мы это прекрасно понимаем

Лига Чемпионов

Специалист выступил на пресс-конференции накануне матча 6 тура ЛЧ

Тренер Байера: Интер - одна из сильнейших команд Европы, и мы это прекрасно понимаем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне важного матча Лиги Чемпионов против "Интера", главный тренер "Байера" Хаби Алонсо подчеркнул высокий уровень подготовки соперника и его способность доминировать на поле.

"Интер" - одна из сильнейших команд Европы, и мы это прекрасно понимаем. Они очень последовательны, имеют четкий план игры и знают, как добиваться результата.

Это команда-победитель, они играли в финале Лиги чемпионов два года назад и выиграли чемпионский титул.

"Интер" очень хорошо контролирует матчи, у них отличные игроки и один из лучших тренеров в мире, поэтому мы с нетерпением ждем, когда примем их на нашем стадионе", - сказал Алонсо.

Матч шестого тура Лиги чемпионов "Байер" - "Интер" стартует 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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