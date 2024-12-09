Тренер Байера: Интер - одна из сильнейших команд Европы, и мы это прекрасно понимаем

Накануне важного матча Лиги Чемпионов против "Интера", главный тренер "Байера" Хаби Алонсо подчеркнул высокий уровень подготовки соперника и его способность доминировать на поле.

"Интер" - одна из сильнейших команд Европы, и мы это прекрасно понимаем. Они очень последовательны, имеют четкий план игры и знают, как добиваться результата.

Это команда-победитель, они играли в финале Лиги чемпионов два года назад и выиграли чемпионский титул.

"Интер" очень хорошо контролирует матчи, у них отличные игроки и один из лучших тренеров в мире, поэтому мы с нетерпением ждем, когда примем их на нашем стадионе", - сказал Алонсо.