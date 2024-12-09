Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это исторический поединок". Тренер Жироны высказался о матче ЛЧ против Ливерпуля
Мичел ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел выступил на пресс-конференции накануне матча шестого тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
"Команда лидирует в АПЛ и Лиге чемпионов. Это исторический матч. Игра, которой надо наслаждаться, но также и конкурировать. В футболе может произойти что угодно.
Я хочу, чтобы мы были агрессивными с мячом и без него. "Ливерпуль" - это команда, которую очень и очень трудно остановить. Но с нашей мотивацией на игру мы не можем упустить эту возможность", - сказал Мичел.
Добавим, что матч "Жирона" - "Ливерпуль" состоится завтра, 10 декабря. Старт - в 19:45 по Киеву.
Популярное сейчас
- Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина
- В Пентагоне назвали потери и сумму, которая Россия потратила в войне с Украиной
- Шовковский: Второй матч показал, что если бы с Александрией были в одинаковых условиях, то игра была бы совсем другой
- UA-Футбол представляет соперника Шахтера: Бавария Мюнхен (Германия)
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку