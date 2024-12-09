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Тренер Жироны высказался о кадровой ситуации в команде накануне матча ЛЧ
Мичел высказался о шестом туре ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о кадровой ситуации в команде на матч шестого тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
"Миовски не сыграет. У него было растяжение связок во время последней тренировки. Солис восстановился. Янхель Эррера на последней стадии восстановления, он уже бегает.
Посмотрим, будет ли он готов на матч с "Вальядолидом". Если нет, то уже после Рождества. Это касается и Виктора Цыганкова", - сказал Мичел.
Матч "Жирона" - "Ливерпуль" состоится 10 декабря в 19:45 по Киеву.
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