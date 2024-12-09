Тренер Жироны высказался о кадровой ситуации в команде накануне матча ЛЧ

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о кадровой ситуации в команде на матч шестого тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Миовски не сыграет. У него было растяжение связок во время последней тренировки. Солис восстановился. Янхель Эррера на последней стадии восстановления, он уже бегает.

Посмотрим, будет ли он готов на матч с "Вальядолидом". Если нет, то уже после Рождества. Это касается и Виктора Цыганкова", - сказал Мичел.