"Нет страха": Матвиенко прокомментировал состояние Шахтера перед Баварией

Центральный защитник, капитан "Шахтера" Николай Матвиенко ответил на вопросы журналиста UA-Футбол на предматчевой пресс-конференции перед поединком против "Баварии".

“ – Есть страх перед "Баварией"? Если да, то как удается с ним бороться? Если нет, то почему Бавария не вызывает страха?

– Нет страха. Почему он должен быть? Да, мы знаем, что "Бавария" – одна из лучших команд в мире. Они показывают очень серьезный футбол, очень серьезные игроки на каждой позиции. Но я считаю, что “Шахтер” тоже очень серьезная команда. И, как я уже говорил, мы сделаем все, чтобы победить”, – сказал Матвиенко.

Также защитник дал ответы и на другие вопросы.

“ – Дарио Срна сказал, что "Шахтер" стремится победить "Баварию", даже если он аутсайдер этого матча. Какой вы видите позицию "Шахтера" в матче с мюнхенцами? – Если наш директор так говорит, то это действительно так. Мы сделаем все, что нужно на поле, потому что иного варианта у нас нет. – Как прокомментируете то, что все матчи для "Шахтера" гостевы? – Пытаемся адаптироваться, ведь нашему сопернику получше в этом плане. Когда у них выездная игра, то им нужен час полета и они на месте. А нам 15 часов. Но это не оправдывает, мы настраиваемся. Иного варианта у нас нет. – Отсутствие Кейна и других лидеров "Баварии" – это положительный знак для "Шахтера"? – Честно, не знаю. Как я уже сказал, там такая мощная команда. На каждую позицию у них есть замена. Я не думаю, что это повлияет на их качество игры. – Как вам новый формат Лиги чемпионов? – Турнир стал более интересным для зрителей, но немного тяжелее для команд, потому что восемь разных соперников, а не три команды, как раньше. Ты сыграл и следующий матч уже против другого коллектива. Нужно восемь раз готовиться по новому. Поэтому в этом плане немного интереснее и тяжелее”, – сказал Матвиенко.

"Шахтер" и "Бавария" встретятся завтра, 10 декабря, в Гельзенкирхене. Старт встречи запланирован на 22:00 по Киеву.