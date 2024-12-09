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"Нет страха": Матвиенко прокомментировал состояние Шахтера перед Баварией
Сделают все, чтобы победить
Фото: ФК Шахтар
Центральный защитник, капитан "Шахтера" Николай Матвиенко ответил на вопросы журналиста UA-Футбол на предматчевой пресс-конференции перед поединком против "Баварии".
“ – Есть страх перед "Баварией"? Если да, то как удается с ним бороться? Если нет, то почему Бавария не вызывает страха?
– Нет страха. Почему он должен быть? Да, мы знаем, что "Бавария" – одна из лучших команд в мире. Они показывают очень серьезный футбол, очень серьезные игроки на каждой позиции. Но я считаю, что “Шахтер” тоже очень серьезная команда. И, как я уже говорил, мы сделаем все, чтобы победить”, – сказал Матвиенко.
Также защитник дал ответы и на другие вопросы.
“ – Дарио Срна сказал, что "Шахтер" стремится победить "Баварию", даже если он аутсайдер этого матча. Какой вы видите позицию "Шахтера" в матче с мюнхенцами?
– Если наш директор так говорит, то это действительно так. Мы сделаем все, что нужно на поле, потому что иного варианта у нас нет.
– Как прокомментируете то, что все матчи для "Шахтера" гостевы?
– Пытаемся адаптироваться, ведь нашему сопернику получше в этом плане. Когда у них выездная игра, то им нужен час полета и они на месте. А нам 15 часов. Но это не оправдывает, мы настраиваемся. Иного варианта у нас нет.
– Отсутствие Кейна и других лидеров "Баварии" – это положительный знак для "Шахтера"?
– Честно, не знаю. Как я уже сказал, там такая мощная команда. На каждую позицию у них есть замена. Я не думаю, что это повлияет на их качество игры.
– Как вам новый формат Лиги чемпионов?
– Турнир стал более интересным для зрителей, но немного тяжелее для команд, потому что восемь разных соперников, а не три команды, как раньше. Ты сыграл и следующий матч уже против другого коллектива. Нужно восемь раз готовиться по новому. Поэтому в этом плане немного интереснее и тяжелее”, – сказал Матвиенко.
"Шахтер" и "Бавария" встретятся завтра, 10 декабря, в Гельзенкирхене. Старт встречи запланирован на 22:00 по Киеву.
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