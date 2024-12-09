Шахтер провел тренировку перед Баварией. Ее посетил Жуниор Мораес – ФОТО, ВИДЕО

Завтра, 10 декабря, "Шахтер" встретится с "Баварией" в поединке шестого тура Лиги чемпионов. Сегодня "горняки" провели в Гельзенкирхене запланированную предматчевую тренировку.

В сессии приняли участие все футболисты, которые есть в распоряжение Марино Пушича для поединка с мюнхенцами. Первые 15 минут тренировки были открыты для журналистов, но на этот раз игроки занимались по другую сторону стадиона.

Интересно то, что газон не был должного качества: его высота была слишком велика. Поэтому мяч не прыгал должным образом. Но до завтра траву должны покосить.

Также на тренировке был особый гость. Сессию посетил бывший футболист "Шахтера" Жуниор Мораес, который недавно объявил о завершении карьеры. Он поздоровался с персоналом и руководством команды, в частности, с Дарио Срной и ознакомился с чашей и газоном стадиона "Арена Ауф Шальке".