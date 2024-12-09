Пушич: Шахтер будет пытаться бросить вызов Баварии

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич ответил на вопросы журналиста UA-Футбол на пресс-конференции перед матчем шестого тура Лиги чемпионов против "Баварии".

“ – Игроки "Шахтера" говорят, что Вы хороший мотиватор. Впереди у вас самый тяжелый соперник сезона. Как будете настраивать команду на игру против "Баварии"?

– Мы не должны мотивировать футболистов к таким матчам. Мы встретимся с одним из самых лучших футбольных клубов мира. Это уже само собой мотивация.

Конечно, я скажу команде, как и что делать. Но футболисты сильно мотивированы. Мы играем матч Лиги чемпионов против такого клуба, как “Бавария”. Эта игра и есть мотивация.

– Вы разбирали игру против “ПСВ” уже на холодную голову, без эмоций. Почему тогда не удалось в меньшинстве удержать преимущество в два гола, по вашему мнению?

– Я не хочу больше анализировать эту игру… (улыбается – прим.)

Это очевидно, что мы потеряли отличный шанс заработать важные очки. Мы играли отлично, 70 минут мы лидировали… Но как сказал тренер "ПСВ": "В 11 из 11 случаев мы должны были проиграть этот поединок".

Немногие команды достигают такого преимущества в счете в Энйдховене. Возможно даже никто за последние три года. Поэтому мы гордимся своим выступлением и то, как мы показали себя. К сожалению, красные карточки – это тоже часть игры. Мы получили удаление, мы сделали урок из этого. Но мы продолжаем двигаться дальше. Это был отличный опыт.

Следующий соперник ждет нас. Как Вы сказали, это будет один из лучших клубов в мире. Это будет, конечно, еще труднее. Я оптимистичный человек и верю, что мы покажем себя, нашу философию. Мы будем пытаться бросить вызов этой замечательной команде”, – сказал Пушич.