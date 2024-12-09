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Энрике - перед игрой с Зальцбургом: Я чувствую, что это будет замечательный матч
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Зальцбурга".
"Я чувствую, что это будет великолепный матч. Нам повезло сыграть много поединков высокого уровня в Лиге чемпионов, и наша цель - побеждать.
Нужно создавать больше моментов, чем соперник. Мы постараемся улучшить нашу позицию".
Матч "Зальцбург" - "ПСЖ" стартует 10 декабря в 22:00 по Киеву.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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