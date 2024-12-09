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Энрике - перед игрой с Зальцбургом: Я чувствую, что это будет замечательный матч

Лига Чемпионов

Специалист ответил на вопросы журналистов

Энрике - перед игрой с Зальцбургом: Я чувствую, что это будет замечательный матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Зальцбурга".

"Я чувствую, что это будет великолепный матч. Нам повезло сыграть много поединков высокого уровня в Лиге чемпионов, и наша цель - побеждать.

Нужно создавать больше моментов, чем соперник. Мы постараемся улучшить нашу позицию".

Матч "Зальцбург" - "ПСЖ" стартует 10 декабря в 22:00 по Киеву.

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Зальцбург (Австрия) Луис Энрике Пари Сен-Жермен
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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