Энрике - перед игрой с Зальцбургом: Я чувствую, что это будет замечательный матч

Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Зальцбурга".

"Я чувствую, что это будет великолепный матч. Нам повезло сыграть много поединков высокого уровня в Лиге чемпионов, и наша цель - побеждать.

Нужно создавать больше моментов, чем соперник. Мы постараемся улучшить нашу позицию".