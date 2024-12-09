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Компани подтвердил. Ноер выбыл до конца года из-за перелома и не сыграет против Шахтера

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В воротах будет израильский голкипер

Компани подтвердил. Ноер выбыл до конца года из-за перелома и не сыграет против Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Основной голкипер "Баварии" Мануэль Нойер сломал ребро.

Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Венсан Компани на пресс-конференции перед матчем против "Шахтера". Информацию с места происшествия передает журналист UA-Футбол.

Из-за этого он пропустит матч против "горняков". Кроме этого, он не будет привлечен в поединках "Баварии" до конца 2024 года. Кроме "Шахтера" соперниками мюнхенцев в декабре будут "Майнц" и РБ "Лейпциг".

Кроме Ноера против “Шахтера” не сыграют Кейн, Гнабри, Коман, Дэвис, Пальинья, Станишич, Тель и Ито. Под вопросом остается участие Мюллера.

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Мануэль Нойер получил удаление в матче Кубка Германии против "Байера" (0:1) 3 декабря, а через четыре дня пропустил поединок Бундеслиги с "Ганденхаймом" (4:2) из-за травмы. В обоих случаях его заменял израильский голкипер Даниэл Перец.

Для Переца игра против “Шахтера” может стать дебютной в Лиге чемпионов. В общей сложности на его счету два вышеупомянутых матча в текущем сезоне.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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