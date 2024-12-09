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Анчелотти - о матче против Аталанты: Мы считаем, что этот матч является одним из самых сложных

Лига Чемпионов

Наставник Реала поделился своими мыслями

Анчелотти - о матче против Аталанты: Мы считаем, что этот матч является одним из самых сложных

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала", прокомментировал предстоящий матч шестого тура Лиги чемпионов, где испанская команда сыграет против "Аталанты".

"Они играют очень хорошо. У них сильный импульс и много энтузиазма, но мы настроены набрать очки и воспользоваться преимуществами оставшихся матчей.

Я полностью уверен в своей команде. В последнее время все улучшается и будет улучшаться. Мы считаем, что этот матч является одним из самых сложных, которые мы играли в последнее время", - сказал Карло.

Добавим, что поединок "Аталанта" - "Реал" стартует 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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