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Анчелотти - о матче против Аталанты: Мы считаем, что этот матч является одним из самых сложных
Наставник Реала поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти, главный тренер "Реала", прокомментировал предстоящий матч шестого тура Лиги чемпионов, где испанская команда сыграет против "Аталанты".
"Они играют очень хорошо. У них сильный импульс и много энтузиазма, но мы настроены набрать очки и воспользоваться преимуществами оставшихся матчей.
Я полностью уверен в своей команде. В последнее время все улучшается и будет улучшаться. Мы считаем, что этот матч является одним из самых сложных, которые мы играли в последнее время", - сказал Карло.
Добавим, что поединок "Аталанта" - "Реал" стартует 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.
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