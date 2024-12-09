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Аталанта – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Аталанта - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" примет дома "Реал". В настоящее время команда находится в противоположных частях турнирной таблицы. Аталанта пока идет без поражений и занимает 5 место, а вот Реал с 3 поражениями занимает 24 позицию.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.
Трансляція матчу Аталанта - РеалСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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