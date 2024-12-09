Аталанта – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Аталанта" примет дома "Реал". В настоящее время команда находится в противоположных частях турнирной таблицы. Аталанта пока идет без поражений и занимает 5 место, а вот Реал с 3 поражениями занимает 24 позицию.

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