Тренер Баварии: Шахтер всегда был командой, которая доминировала

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о соперниках команды в шестом туре Лиги чемпионов - "Шахтере".

"Конечно, это что-то особенное. Мы в Германии, для нас это почти как домашняя игра. Но это тоже не Allianz Arena. Надеюсь, завтра мы выиграем.

Для нас важна каждая фаза игры. Стандарты - это шанс забить гол. Для меня не важно, как забиваются голы, главное, чтобы мы были опасными. В последнее время навесные передачи срабатывали. Важно, чтобы мы всегда были опасными, что мы и делали до сих пор. Также важно, чтобы мы оставались опасными при стандартах.

"Шахтер" всегда был командой, которая доминировала. Мы тоже такие. В Лиге чемпионов они иногда что-то меняют. Состав команды интересен сочетанием молодых и опытных игроков. Я неоднократно играл против "Шахтера". Мы относимся к ним с уважением. Это важная игра для нас", - сказал Компани.