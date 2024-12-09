  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Баварии: Шахтер всегда был командой, которая доминировала
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Баварии: Шахтер всегда был командой, которая доминировала

Лига Чемпионов

Немецкая команда готова побеждать

Тренер Баварии: Шахтер всегда был командой, которая доминировала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о соперниках команды в шестом туре Лиги чемпионов - "Шахтере".

"Конечно, это что-то особенное. Мы в Германии, для нас это почти как домашняя игра. Но это тоже не Allianz Arena. Надеюсь, завтра мы выиграем.

Для нас важна каждая фаза игры. Стандарты - это шанс забить гол. Для меня не важно, как забиваются голы, главное, чтобы мы были опасными. В последнее время навесные передачи срабатывали. Важно, чтобы мы всегда были опасными, что мы и делали до сих пор. Также важно, чтобы мы оставались опасными при стандартах.

"Шахтер" всегда был командой, которая доминировала. Мы тоже такие. В Лиге чемпионов они иногда что-то меняют. Состав команды интересен сочетанием молодых и опытных игроков. Я неоднократно играл против "Шахтера". Мы относимся к ним с уважением. Это важная игра для нас", - сказал Компани.

"Шахтер" сыграет против "Баварии" завтра, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеКомпани подтвердил. Ноер выбыл до конца года из-за перелома и не сыграет против Шахтера
По теме
yellow-arrow
Пушич: Матч с ПСВ - это была не драма, это был шедевр от обеих команд
yellow-arrow
Брюгге - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости