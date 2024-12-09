Пушич - перед матчем с Баварией: Верю ли я в чудеса? Я верю в свою команду!

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Баварией", который состоится во вторник, 10 декабря.

– Сейчас в Германии царит дух Рождества, все готовятся к праздникам. В контексте завтрашнего матча с "Баварией": верите ли вы в чудеса?

– Я верю в свою команду. Все хорошее начинается с веры в это. На мой взгляд, мы сыграли много матчей в Лиге чемпионов – как в предыдущем формате, так и в этом, – где показали определенные качества и уровень игры. Конечно, когда ты противостоишь командам, обладающим невероятными качествами, то должен быть не только на 100 процентов сконцентрированным, но и все должно быть на 100 процентов, быть почти идеальным, чтобы получить хороший результат. Но, как я говорил, мы с нетерпением ждем таких поединков, потому что играть их – фантастическое ощущение, бросать вызов одной из лучших команд мира, чтобы также проявить себя. И мы постараемся сделать это, придерживаясь своей философии. Когда я говорю о нашей философии, на самом деле это то, как мы играем всегда, – все равно, с каким соперником сталкиваемся в этот момент, мы будем стараться. Ждем игру, и я очень уверен в своих игроках, особенно в их характере и в том, как они хотят показать себя. Так что играем!

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– Матч из ПСВ был бенефисом Дмитрия Резника с его рекордом. Что нужно в поединке с "Баварией", чтобы у Ризныка было меньше работы?

– Нужно 100-процентное совершенство. Конечно, речь идет не только об одном игроке – это обо всей команде. Потому что, как я всегда им говорю, мы все вместе атакуем и все вместе защищаемся. Как вы знаете, все наши атаки начинается Ризнык, а все наши действия в защите начинаются с трех футболистов впереди. Может быть, завтра их будет двое, я еще не знаю, мне нужно обдумать это. Но следует быть идеальным во всем, играя с такими соперниками и все на поле должны быть фантастическими во всех аспектах. Как я говорил, это отличный матч, отличный вызов для нас. Мы – команда, которой нечего терять, мы можем только побеждать в этих матчах. И мы, конечно, будем стараться это сделать.

– Мистер, в этом сезоне из-за нового формата Лиги чемпионов "Шахтеру" впервые придется играть в январе. Просчитали ли вы, как будете готовиться к следующим матчам в течение более месяца?

– Что ж, это новый формат, и он очень отличается от предыдущего. Из хорошего – то, что мы сыграем эти два матча в январе, это хорошо. После последнего поединка у нас будет перерыв, а затем начнем подготовку к этим двум финальным матчам в Лиге чемпионов. Это немного необычно, потому что ты сразу начинаешь с самого высокого уровня после зимнего перерыва, потому что наш чемпионат начинается очень поздно, поэтому у нас нет официальных матчей до начала Лиги чемпионов. Следовательно, это точно минус, учитывая ритм и сложность поединков, потому что ты не можешь компенсировать это в спаррингах, это очень тяжело. Но хорошо, что у нас будут такие матчи. Сыграем дважды и получим еще возможности получить баллы. Поэтому будем идти к своей цели до конца.