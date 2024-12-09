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Тренер Интера считает, что матч с Байером в ЛЧ будет очень сложным

Лига Чемпионов

Мы играем против команды, которая проиграла всего три матча за последние полтора года (с)

Тренер Интера считает, что матч с Байером в ЛЧ будет очень сложным

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне важного матча Лиги чемпионов против немецкого "Байера" главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями от встречи.

"Мы осознаем важность этого матча. Мы играем против команды, которая выиграла последние пять игр и проиграла лишь три матча за последние полтора года.

Нам нужно будет хорошо интерпретировать игру. "Байер" - очень техничная команда, они играют в великолепный футбол с сильным и организованным прессингом, и очень быстро возвращают мяч, когда его теряют. Мы должны быть на высоте", - сказал Симоне.

Добавим, что "Интер" занимает второе место в турнирной таблице ЛЧ, подопечные Симоне имеют 13 очков.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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фан-горняк (Кривой Рог)
09.12.2024 в 23:57
Хочется немногого, а обычного выноса кротов. Надеюсь так и будет
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Комментарии 1
фан-горняк (Кривой Рог)
09.12.2024 в 23:57
Хочется немногого, а обычного выноса кротов. Надеюсь так и будет
Ответить
0
0

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