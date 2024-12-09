Тренер Интера считает, что матч с Байером в ЛЧ будет очень сложным

Накануне важного матча Лиги чемпионов против немецкого "Байера" главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями от встречи.

"Мы осознаем важность этого матча. Мы играем против команды, которая выиграла последние пять игр и проиграла лишь три матча за последние полтора года.

Нам нужно будет хорошо интерпретировать игру. "Байер" - очень техничная команда, они играют в великолепный футбол с сильным и организованным прессингом, и очень быстро возвращают мяч, когда его теряют. Мы должны быть на высоте", - сказал Симоне.