Пушич: Матч с ПСВ - это была не драма, это был шедевр от обеих команд

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич перед матчем 6-го Лиги чемпионов с "Баварией" в очередной раз ответил на вопрос о матче с ПСВ (2:3), в котором "горняки" пропустили три гола на последних минутах.

– Еще один вопрос о поражении от ПСВ: сильно ли на игроков повлияла драма в Эйндховене?

- Это не была драма, это был шедевр от обеих команд. Иногда шедевр происходит в твою пользу, а иногда бывает отрицательным. Когда ты проигрываешь, как мы в последние секунды, это всегда больно, но это не драма. Потому что повторюсь: то, что мы там показали, было на высоком уровне, и я очень горжусь своей командой и ее выступлением. К сожалению, имея на одного футболиста меньше, ты можешь очень досадно проиграть, как мы в тот момент, но без драмы. Драма – в театре.