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Пушич: Матч с ПСВ - это была не драма, это был шедевр от обеих команд
Матч с ПСВ будут вспоминать еще долго
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
– Еще один вопрос о поражении от ПСВ: сильно ли на игроков повлияла драма в Эйндховене?
- Это не была драма, это был шедевр от обеих команд. Иногда шедевр происходит в твою пользу, а иногда бывает отрицательным. Когда ты проигрываешь, как мы в последние секунды, это всегда больно, но это не драма. Потому что повторюсь: то, что мы там показали, было на высоком уровне, и я очень горжусь своей командой и ее выступлением. К сожалению, имея на одного футболиста меньше, ты можешь очень досадно проиграть, как мы в тот момент, но без драмы. Драма – в театре.
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