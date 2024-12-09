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Брюгге - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Брюгге - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Вот и дошли до финишной прямой в 2024-м году на арене главного еврокубка. В противостоянии за очередные три зачетных балла сойдутся бельгийский "Брюгге" Ники Гаена и португальский "Спортинг" Жуана Перейры. Обе команды сейчас идут в зоне плей-офф.
После отъезда Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед" португальцев ощутимо штормит. "Черно-синие" же наоборот в последнее время набрали неплохой ход.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 6-го тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Брюгге" - "Спортинг" состоится во вторник, 10-го декабря 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в бельгийском Брюгге, на стадионе "Ян Брейдел".
Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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