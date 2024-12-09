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Брюгге - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Брюгге - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Брюгге - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Вот и дошли до финишной прямой в 2024-м году на арене главного еврокубка. В противостоянии за очередные три зачетных балла сойдутся бельгийский "Брюгге" Ники Гаена и португальский "Спортинг" Жуана Перейры. Обе команды сейчас идут в зоне плей-офф.

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После отъезда Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед" португальцев ощутимо штормит. "Черно-синие" же наоборот в последнее время набрали неплохой ход.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 6-го тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Брюгге" - "Спортинг" состоится во вторник, 10-го декабря 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в бельгийском Брюгге, на стадионе "Ян Брейдел".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Брюгге - Спортинг
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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