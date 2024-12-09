Наставник Реала рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против Аталанты

Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча Лиги чемпионов с "Аталантой".

"Винисиус? Он в порядке. Для него сегодняшняя тренировка будет очень важной, как и для Родриго. С Беллингемом все хорошо, он готов на 100%. Единственные сомнения - насчет Винисиуса и Родриго. Решим это после тренировки", - сказал тренер.