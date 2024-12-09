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Наставник Реала рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против Аталанты

Лига Чемпионов

Анчелотти выступил на пресс-конференции

Наставник Реала рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча Лиги чемпионов с "Аталантой".

"Винисиус? Он в порядке. Для него сегодняшняя тренировка будет очень важной, как и для Родриго. С Беллингемом все хорошо, он готов на 100%. Единственные сомнения - насчет Винисиуса и Родриго. Решим это после тренировки", - сказал тренер.

Подопечные Анчелотти имеют 6 очков и занимают 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Поединок "Аталанта" - "Реал" стартует 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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