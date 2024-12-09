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Наставник Реала рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против Аталанты
Анчелотти выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча Лиги чемпионов с "Аталантой".
"Винисиус? Он в порядке. Для него сегодняшняя тренировка будет очень важной, как и для Родриго. С Беллингемом все хорошо, он готов на 100%. Единственные сомнения - насчет Винисиуса и Родриго. Решим это после тренировки", - сказал тренер.
Подопечные Анчелотти имеют 6 очков и занимают 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.
Поединок "Аталанта" - "Реал" стартует 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.
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