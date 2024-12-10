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Штутгарт - Янг Бойз: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Штутгарт - Янг Бойз: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Штутгарт - Янг Бойз: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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11 декабря на "Мерседес-Бенц Арена" состоится интересный поединок между немецким "Штутгартом" и швейцарским "Янг Бойз".

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Штутгарт", несмотря на проблемы с составом, имеет преимущество домашнего поля, а швейцарский клуб, под руководством Жоэля Маньина, стремится прервать череду неудач в Лиге чемпионов.

Поединок шестого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Штутгарт" - "Янг Бойз" состоится в среду, 11 декабря 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO или телеканале MEGOGO Футбол-8.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в реальном времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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