Тренер Аталанты рассказал, что ни одна команда не может назвать себя фаворитом

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий матч ЛЧ против мадридского "Реала":

"Ни одна команда не может назвать себя фаворитом, когда играет против "Реала". Мы хотим сыграть в великолепный матч. Это фантастическое событие для жителей Бергамо.

Мы знаем, что играем против сильной команды. Турнирная таблица, которая есть на данный момент, является временной. Мы приложим все усилия, чтобы получить результат, но мы осторожны".