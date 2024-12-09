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Тренер Аталанты рассказал, что ни одна команда не может назвать себя фаворитом
Специалист выступил на пресс-конференции накануне шестого тура ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий матч ЛЧ против мадридского "Реала":
"Ни одна команда не может назвать себя фаворитом, когда играет против "Реала". Мы хотим сыграть в великолепный матч. Это фантастическое событие для жителей Бергамо.
Мы знаем, что играем против сильной команды. Турнирная таблица, которая есть на данный момент, является временной. Мы приложим все усилия, чтобы получить результат, но мы осторожны".
"Аталанта" 10 декабря против "Реала" в Лиге чемпионов на домашнем поле.
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