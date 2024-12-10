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Бенфика - Болонья: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Бенфика - Болонья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" примет дома одного из аутсайдеров турнирной таблицы основного этапа - "Болонью". Команда Анатолия Трубина, в то же время, находится на расстоянии в один балл от зоны, позволяющей напрямую выйти в следующий раунд ЛЧ.
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Поединок шестого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Бенфика" - "Болонья" состоится в среду, 11 декабря 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Мегого Футбол-5.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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