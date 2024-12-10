Слот - о команде Цыганкова: Они играют лучше, чем это может показаться по результатам

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Жироны".

"Думаю, то, что "Жирона" сделала, - это действительно невероятно. Особенно в прошлом сезоне, но и в этом тоже. Я только что привел сравнение [в другом интервью], что они были близки к тому, чтобы повторить успех "Лестера", когда они боролись за чемпионской титул. Учитывая их бюджет, это многое говорит о том, насколько хорош тренер Мичел.

Даже в этом сезоне, я думаю, они играют лучше, чем это может показаться по результатам, особенно в Лиге чемпионов. Я видел почти все игры, и, кроме матча с ПСВ, они были хороши в каждом матче. Им не повезло с "ПСЖ" и с моим бывшим клубом "Фейеноордом", когда они пропустили два автогола. В общем, они были на высоте в каждой игре, кроме той что с ПСВ. Поэтому мы должны быть на высоте завтра, чтобы добиться результата.

Имеет ли первое место в таблице какое-то значение? Очень сложно что-то сказать по этому поводу. Я говорил об этом много раз, но в конце сезона можно будет судить об этом наилучшим образом - полезно ли оказаться в восьмерке лучших, полезно ли оказаться на первой строчке.

Конечно, попасть в топ-8 - это очень здорово, но если каждый раз ты играешь основным составом, что мы делали до сих пор почти каждый раз, то тебе также нужны результаты.

Мы стараемся это делать, чтобы, во-первых, занять как можно более высокое место, а во-вторых, чтобы пропустить следующий раунд (стыковые поединки). Прежде всего, мы хотим остаться в восьмерке сильнейших, и поэтому нам нужна победа завтра вечером", - цитирует Слота официальный сайт "красных".