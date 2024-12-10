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УЕФА низко оценил работу украинского арбитра на матче Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Николай Балакин получил заниженную оценку за матч ЛЧ

УЕФА низко оценил работу украинского арбитра на матче Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский арбитр Николай Балакин получил заниженную оценку за матч Лиги чемпионов "Байер" - "Зальцбург" (5:0). Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"По моей информации, Балакин от УЕФА за этот матч получил заниженную оценку. Не могу сказать, сколько баллов.

Это где-то между 7.9 и 8.4. Это оценка арбитра, допустившего одну результативную ошибку", - сказал Спиваковский.

Согласно данным журналиста, это связано с эпизодом с назначением пенальти, который на 8-й минуте реализовал Флориан Вирц.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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