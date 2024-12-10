УЕФА низко оценил работу украинского арбитра на матче Лиги чемпионов

Украинский арбитр Николай Балакин получил заниженную оценку за матч Лиги чемпионов "Байер" - "Зальцбург" (5:0). Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"По моей информации, Балакин от УЕФА за этот матч получил заниженную оценку. Не могу сказать, сколько баллов.

Это где-то между 7.9 и 8.4. Это оценка арбитра, допустившего одну результативную ошибку", - сказал Спиваковский.