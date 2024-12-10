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УЕФА низко оценил работу украинского арбитра на матче Лиги чемпионов
Николай Балакин получил заниженную оценку за матч ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский арбитр Николай Балакин получил заниженную оценку за матч Лиги чемпионов "Байер" - "Зальцбург" (5:0). Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
"По моей информации, Балакин от УЕФА за этот матч получил заниженную оценку. Не могу сказать, сколько баллов.
Это где-то между 7.9 и 8.4. Это оценка арбитра, допустившего одну результативную ошибку", - сказал Спиваковский.
Согласно данным журналиста, это связано с эпизодом с назначением пенальти, который на 8-й минуте реализовал Флориан Вирц.
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