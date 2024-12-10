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Шахтер – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Шахтер – Бавария. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Во вторник, 10 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25, в котором "Шахтер" примет "Баварию". Поединок пройдет в немецком городе Гельзенкирхен на стадионе "Фельтинс-Арена".
Дончане с 4 очками занимают 26-е место в таблице. Мюнхенцы с 9 баллами находятся на 13-й строчке.
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Старт поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 6-й тур
10.12.2024
Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"
"Шахтер" 22:00 "Бавария"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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