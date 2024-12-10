Марко Розе надеется, что последние результаты команды перенесутся также на еврокубковую игру с Астон Виллой

В шестом туре Лиги чемпионов "Лейпциг" встретится с "Астон Виллой". Немцы находятся в затруднительном положении, поскольку проигрыш в этом матче будет гарантировать им досрочное прекращение борьбы в Лиге чемпионов. На предматчевой пресс-конференции тренер "быков" Марко Розе отметил, что его команду ждет непростое противостояние с сильным соперником.

""Астон Вилла" - очень хорошо организованная команда, которая действует по заранее спланированным сценариям. Это впечатляет, структура, с которой они играют. Это упрощает подготовку к игре, поскольку ты знаешь, чего ожидать. В их рядах много скорости и качества, и они угрожают из стандартных положений. Хорошие результаты всегда помогают, но настроение, конечно, не падало, даже когда результаты были не на нашей стороне. Мы знаем, что все может меняться. Мы с нетерпением ждем наших болельщиков, которые заполнили выездную трибуну в Киле. Надеемся, что мы сможем наконец-то одержать победу в Лиге чемпионов, чтобы сохранить наши шансы на повышение в классе. "Астон Вилла" недавно пережила похожий спад в результатах, но сейчас они выиграли две игры подряд. Я не знаю Унаи Эмери лично, но то, чего он достиг со своими командами, говорит само за себя. Он замечательный тренер. Мы сами попали в такую ситуацию [0 очков после шести туров] и теперь просто обязаны побеждать, но это наша цель на каждую игру, поэтому нового подхода от нас не будет. Мы подходим к матчу после нескольких хороших результатов, поэтому ребята настроены на этот матч. Мы должны показать хорошую игру, и мы уверены, что сделаем это. Я с нетерпением жду игру", - заявил Марко Розе.

Добавим, что матч "Лейпциг" - "Астон Вилла" состоится 10 декабря в 22:00 на стадионе "Ред Булл Арена".