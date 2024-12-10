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Хавбек Баварии оценил силу Шахтера перед матчем Лиги чемпионов

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Конрад Лаймер похвалил своего соперника

Хавбек Баварии оценил силу Шахтера перед матчем Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Баварии" Конрад Лаймер прокомментировал предстоящий матч против "Шахтера" в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

"Шахтер" — это хорошая команда с хорошим сочетанием молодости и опыта. Для нас главное — хорошо подготовиться и сыграть в свою игру".

"Это другой формат Лиги чемпионов, и я думаю, что он определенно захватывающий. Ты не знаешь, сколько очков тебе нужно. Это может оставаться захватывающим дольше. Думаю, пока что это хорошо, и я просто подожду и посмотрю", - отметил Лаймер.

Матч "Шахтер" - "Бавария" состоится сегодня, 10 декабря. Поединок пройдет в немецком городе Гельзенкирхен на стадионе "Фельтинс-Арена".

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Источник:
ФК Баварія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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