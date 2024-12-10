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Унаи Эмери очертил еврокубковые цели своей команды перед игрой с Лейпцигом
Тренер ожидает тяжелый матч с немцами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Астон Вилла" на выезде сыграет против "Лейпцига". После серии негативных результатов, бирмингемцы сейчас одержали две победы подряд. Тренер "львов" Унаи Эмери перед матчем с "быками" отметил, что его игроки наслаждаются атмосферой выступлений в Лиге чемпионов, однако также настроены добыть очки в этой игре.
"Мы очень, очень мотивированы и получаем удовольствие. Мы чувствуем, что мы близки к следующему раунду, но у нас есть возможность быть в восьмерке лучших. Они ["Лейпциг"] играли против "Ливерпуля" и проиграли. Они играли против "Ювентуса", где также проиграли. Они играли против "Атлетико Мадрид", "Интера" и "Селтика", и у них нет ни одного очка. При этом они еще имеют возможность шанс попасть в следующий раунд. Мне нравятся такие матчи, потому что для них это ключевой матч за выход в следующий раунд, ведь они играют перед своими болельщиками. Атмосфера будет фантастической для них, а наши болельщики помогут нам. Это хороший матч, чтобы увидеть, как игроки противостоят команде, которая имеет больше опыта в этом соревновании, чем мы", - заявил Унаи Эмери.
Добавим, что матч "Лейпциг" - "Астон Вилла" состоится 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.
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