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Тренер Бреста жалуется на кадровые проблемы перед игрой с ПСВ
Бретонцам будет трудно противостоять нидерландцам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В шестом туре Лиги чемпионов главная сенсация турнира "Брест" будет встречаться с "ПСВ". На предматчевой пресс-конференции тренер "пиратов" Эрик Руа подчеркнул, что отсутствие немалой группы игроков в этом поединке может серьезно сказаться на результат игры.
"Игра с "Лиллем" уже была сложной из-за шести травмированных игроков. У нас 7 игроков не могут играть [против "ПСВ]. Это сложно для такого клуба, как наш. Мы можем взять 23 игроков, но у нас будет только 16 или 17 полевых игроков. Нам не хватает Лудо [Ажорка], но у нас все еще много нападающих. Салах, Сима, Бальде. Но у нас также есть игроки, которые способны играть на этой позиции. Конечно, все будет по-другому, но у нас есть те же качества, которые позволят нам победить "ПСВ". Сегодня уровень наших соперников вырос. Я думаю, что "ПСВ" находится примерно на том же уровне, что и у Леверкузена. Мы знаем, что должны прекратить допускать большие ошибки в обороне, чтобы не давать этой команде лишних шансов, когда они им не нужны. Надеюсь, это будет отличный праздник, и у нас будет возможность показать себя с наилучшей стороны", - заявил Эрик Руа.
Добавим, что матч "Брест" - "ПСВ" состоится 10 декабря в 22:00 на стадионе "Стад де Рудуру".
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