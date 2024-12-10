"Уже некуда отступать". Экс-игрок Шахтера - о перспективах горняков в матче с Баварией

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер в комментарии Sport.ua поделился ожиданиями от матча "горняков" с "Баварией" в Лиге чемпионов.

– Думаю, будет интересная игра, ведь "Шахтеру" уже некуда отступать – нужны победы в Лиге чемпионов. Понятно, что и "Баварии" они нужны. Тем более, что мюнхенцы будут играть в своей стране, где будут иметь поддержку. Но как бы там ни было, а горнякам нужно набирать очки, ведь осталось всего три матча, в которых их ждут непростые соперники. Поэтому повторюсь: отступать дальше уже некуда. Поэтому чтобы оставаться в таком престижном клубном турнире, как Лига чемпионов, то в последних трех матчах во что бы то ни стало надо стремиться только к максимальным результатам.

– "Бавария" сейчас выступает достаточно мощно, имея в своем составе немало звездных футболистов, один из которых феерит в роли бомбардира – Гарри Кейн...

– Да, но у мюнхенцев сейчас есть травмированные, причем и тот же Кейн может с "Шахтером" не сыграть. С этим пока что не ясно. А еще вратарь Мануэль Нойер. Да, это достаточно сильные футболисты. Однако у нынешней "Баварии" есть не один состав, и хватает игроков, которые могут заменить выбывших. Команда действительно очень мощно выглядит на внутренней арене, а вот в Лиге чемпионов у нее есть поражения – и также не с простыми соперниками. "Баварии" тоже надо набирать очки, чтобы попасть в ведущую компанию. Поэтому в Германии "Шахтеру" будет нелегко.

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– Как думаете, за счет чего "Шахтер" может достичь положительного результата в матче с немецким грандом?

– Прежде всего, благодаря командным действиям. В этой игре надо будет продемонстрировать бойцовский характер, помогать друг другу. И сыграть в переходных фазах очень внимательно, умело сыграть на контратаках, ища свой шанс впереди. Их может быть немного, но стоит постараться их эффективно использовать, - сказал Кучер.