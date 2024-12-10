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Атлетико – Слован. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Атлетико - Слован: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" примет на своем поле одну из самых худших команд турнира - "Слован" из Братиславы. Мадридцы с тремя победами и двумя поражениями находятся на 15-м месте турнирной таблицы, а братиславцы еще не набирали очков и опережают только "Янг Бойз" по разнице мячей.
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Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.
Трансляція матчу Атлетико - СлованСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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