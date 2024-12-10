Атлетико – Слован. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Атлетико" примет на своем поле одну из самых худших команд турнира - "Слован" из Братиславы. Мадридцы с тремя победами и двумя поражениями находятся на 15-м месте турнирной таблицы, а братиславцы еще не набирали очков и опережают только "Янг Бойз" по разнице мячей.

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