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Стала известна заявка Баварии на матч против Шахтера
В списке Венсана Компани - 21 игрок
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" обнародовала заявку на выездной матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера". Наставник мюнхенцев Венсан Компани рассчитывает на 21 игрока.
Вратари: Даниэль Перец, Макс Шмитт, Леон Кланач;
Защитники: Дайо Упамекано, Ким Мин Чжэ, Эрик Дайер, Рафаэл Геррейру, Саша Боэ, Адам Азну;
Полузащитники: Йозуа Киммих, Леон Горецка, Майкл Олисе, Конрад Лаймер, Ноэль Асеко-Нкили, Джамал Мусиала, Александр Павлович;
Нападающие: Лерой Сане, Арийон Ибрагимович, Томас Мюллер, Нестори Иранкунда, Матис Тель.
Игра пройдет сегодня, 10 декабря в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена" Начало – 22.00 по Киеву.
ℹ️ Our 21-man squad for tomorrow's #UCL game vs Shakhtar Donetsk has been confirmed! #FCBayern #MiaSanMia | #SHAFCB pic.twitter.com/VxABilrPv1— FC Bayern (@FCBayernEN) December 9, 2024
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