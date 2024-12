Стала известна заявка Баварии на матч против Шахтера

"Бавария" обнародовала заявку на выездной матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера". Наставник мюнхенцев Венсан Компани рассчитывает на 21 игрока.

Вратари: Даниэль Перец, Макс Шмитт, Леон Кланач;

Защитники: Дайо Упамекано, Ким Мин Чжэ, Эрик Дайер, Рафаэл Геррейру, Саша Боэ, Адам Азну;

Полузащитники: Йозуа Киммих, Леон Горецка, Майкл Олисе, Конрад Лаймер, Ноэль Асеко-Нкили, Джамал Мусиала, Александр Павлович;

Нападающие: Лерой Сане, Арийон Ибрагимович, Томас Мюллер, Нестори Иранкунда, Матис Тель.

Игра пройдет сегодня, 10 декабря в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена" Начало – 22.00 по Киеву.

ℹ️ Our 21-man squad for tomorrow's #UCL game vs Shakhtar Donetsk has been confirmed! #FCBayern #MiaSanMia | #SHAFCB pic.twitter.com/VxABilrPv1