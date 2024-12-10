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Стала известна заявка Баварии на матч против Шахтера

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В списке Венсана Компани - 21 игрок

Стала известна заявка Баварии на матч против Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" обнародовала заявку на выездной матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера". Наставник мюнхенцев Венсан Компани рассчитывает на 21 игрока.

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Вратари: Даниэль Перец, Макс Шмитт, Леон Кланач;

Защитники: Дайо Упамекано, Ким Мин Чжэ, Эрик Дайер, Рафаэл Геррейру, Саша Боэ, Адам Азну;

Полузащитники: Йозуа Киммих, Леон Горецка, Майкл Олисе, Конрад Лаймер, Ноэль Асеко-Нкили, Джамал Мусиала, Александр Павлович;

Нападающие: Лерой Сане, Арийон Ибрагимович, Томас Мюллер, Нестори Иранкунда, Матис Тель.

Игра пройдет сегодня, 10 декабря в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена" Начало – 22.00 по Киеву.

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Источник:
FCBayern
Опубликовал: Алина Ерофеева
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