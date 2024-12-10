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Нагорняк - перед матчем Шахтера в ЛЧ: Если горняки сыграют как с Арсеналом - все может быть
Надо как минимум сохранить тот уровень
Фото: ФК Епіцентр
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк оценил шансы "Шахтера" в поединке шестого тура Лиги чемпионов против "Баварии".
"Матч может сложиться как угодно. Но однозначно очевидным лидером противостояния является "Бавария". При всем уважении к "Шахтеру", но очень тяжело им будет в поединке с мюнхенцами. Несмотря на то, что Кейн и Мюллер не смогут сыграть против дончан, у них хватит футболистов. И кто знает, что лучше? Чтобы играли те футболисты основы или те, кому дадут свой шанс использовать. Тяжело будет "Шахтеру". Если "горняки" сыграют с немецкой командой так, как с "Арсеналом", то все может быть.
Домашний матч "Шахтера" пройдет в Гамбурге. Получается, что наши на игру дольше ехали, чем соперник.
Могут ли "горняки" рассчитывать хотя бы на один гол? И на ничью можно рассчитывать. Но в зависимости от того, как будет складываться игра. Поэтому "Шахтер" может и вничью сыграть или вообще выиграть матч! Понятно, что "Бавария" - фаворит. Но все может быть. Футбол - это такой вид спорта, что предсказать непросто, как на самом деле будет на поле", - сказал Нагорняк.
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