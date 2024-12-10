Аталанта - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В Бергамо нас ожидает повторение Суперкубка УЕФА в этом сезоне.Но если в том матче явными фаворитами были мадридцы, то в этот раз не все так однозначно.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 10 декабря. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 2.

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