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Аталанта - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Аталанта - Реал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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В Бергамо нас ожидает повторение Суперкубка УЕФА в этом сезоне.Но если в том матче явными фаворитами были мадридцы, то в этот раз не все так однозначно.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 10 декабря. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 2.
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6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Италия, Бергамо. Стадион "Гэвисс Стадиум"
Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
"Аталанта" 22:00 "Реал"
Трансляція матчу Аталанта - РеалСмотреть трансляцию
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