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Аталанта - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Аталанта - Реал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Аталанта - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В Бергамо нас ожидает повторение Суперкубка УЕФА в этом сезоне.Но если в том матче явными фаворитами были мадридцы, то в этот раз не все так однозначно.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 10 декабря. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 2.

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6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Италия, Бергамо. Стадион "Гэвисс Стадиум"

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

"Аталанта" 22:00 "Реал"

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