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Байер Леверкузен - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Байер Леверкузен - Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" и "Интер" говорят о желании обеспечить выход напрямую в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Их ситуация в турнирной таблице и игровая форма во всех турнирах это позволяет и даже приводит к мысли, что это самый логичный вариант. Но на пути нужно пройти друг друга в крайне сложном матче. Соответственно, и в очень интересном.
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Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Шестой тур
10 декабря. 22:00. Леверкузен. "БайАрена"
"Байер" - "Интер"
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
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