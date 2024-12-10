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Байер Леверкузен - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Байер Леверкузен - Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Байер Леверкузен - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" и "Интер" говорят о желании обеспечить выход напрямую в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Их ситуация в турнирной таблице и игровая форма во всех турнирах это позволяет и даже приводит к мысли, что это самый логичный вариант. Но на пути нужно пройти друг друга в крайне сложном матче. Соответственно, и в очень интересном.

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Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Шестой тур

10 декабря. 22:00. Леверкузен. "БайАрена"

"Байер" - "Интер"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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