Байер Леверкузен - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Байер" и "Интер" говорят о желании обеспечить выход напрямую в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Их ситуация в турнирной таблице и игровая форма во всех турнирах это позволяет и даже приводит к мысли, что это самый логичный вариант. Но на пути нужно пройти друг друга в крайне сложном матче. Соответственно, и в очень интересном.

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Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Шестой тур

10 декабря. 22:00. Леверкузен. "БайАрена"

"Байер" - "Интер"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4