Бывший игрок Шахтера: Убежден, команда сразится за клуб, за эмблему, за Украину

Своими ожиданиями от сегодняшнего поединка в Гельзенкирхене, где донецкий "Шахтер" будет играть с мюнхенской "Баварией" в рамках основного раунда Лиги чемпионов, с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший игрок горняков Андрей Купцов.

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– Нам всем хотелось бы, чтобы "Шахтер" наконец-то сыграл достойно. Думаю, что в этом матче горнякам будет тяжело. "Бавария" – это не только лидер и топ-клуб немецкой Бундеслиги, но и топ-клуб европейского футбола. Многие опытные и очень классные футболисты сейчас играют в ее составе. В сегодняшнем поединке все рассудит футбольное поле и круглый мяч.

- Не задолжал ли "Шахтер" своим болельщикам в текущем розыгрыше основного этапа Лиги чемпионов?

– Мы привыкли, что команда "Шахтер" на протяжении многих лет была лидером и постоянно выигрывала. У нее были хорошие результаты, она демонстрировала достойную игру. А сейчас ситуация складывается таким образом, что очень сложно даются игра и результаты. Действительно, задолженность есть – и не только перед болельщиками "Шахтера", а перед всеми украинскими болельщиками. Все поклонники футбола ждут от донецкой команды хорошей игры и положительного результата. Следовательно, несмотря на задолженность, будем надеяться на лучшее.

- Как вы думаете, как именно "Шахтер" построит игру с "Баварией", которая имеет немало игровых качеств и козырей?

– "Бавария" играет очень сильно, мощно. Это команда, демонстрирующая атакующий футбол, в играх с ее участием много забитых мячей.Думаю, что "Шахтер" в поединке в Гельзенкирхене построит игру вторым номером и будет рассчитывать на контратаки. Хотя все может быть в игре. Футбол – это психология, и в нем есть немало разных факторов. Так что считаю, что именно психология будет играть роль в этом матче. Если наши футболисты не испугаются количества болельщиков на немецком стадионе и натиска соперника, то будет легче. Важно выдержать натиск в первые минуты, и главное не пропустить мяч – а затем отталкиваться от того, как будет складываться игра. Но в том, что будет трудно, можно не сомневаться. Но я убежден, что "Шахтер" сразится за клуб, за эмблему, за Украину. Так что ожидаю от наших ребят хорошей игры.