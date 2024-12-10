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Динамо Загреб - Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Динамо Загреб - Селтик: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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"Динамо" Загреб примет у себя дома "Селтик". На данный момент команды отделяет три позиции в турнирной таблице (шотландцы - 20-е, хорваты - 23-е) основного этапа Лиги чемпионов.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 10 декабря. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 3.
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Лига Чемпионов, 6-й тур
Загреб, Максимир
"Динамо" Загреб – "Селтик" 19:45
Трансляция – Megogо 3
Трансляція матчу Динамо Загреб - СелтікСмотреть трансляцию
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