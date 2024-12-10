Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брюгге - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Брюгге - Спортинг: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Последний тур Лиги чемпионов перед новогодним отпуском для сильнейших представителей европейского континента. На этот раз имеем дело с очным противостоянием подопечных Ники Гаена и Жуана Перейры. В частности, речь идет о поединке бельгийского "Брюгге" и португальского "Спортинга". Сейчас обе команды находятся в зоне плей-офф.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Шестой тур
10 декабря. 22:00. Брюгге. "Ян Брейдел"
"Брюгге" - "Спортинг"
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7
Популярное сейчас
- Не проработал и года. Рух прекратил сотрудничество с экс-игроком Шахтера
- Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
- Зеленский отреагировал на предложение мобилизировать с 18 лет
- Артета ответил на вопрос о том, сможет ли Зинченко сыграть в Лиге чемпионов
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку