Брюгге - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Последний тур Лиги чемпионов перед новогодним отпуском для сильнейших представителей европейского континента. На этот раз имеем дело с очным противостоянием подопечных Ники Гаена и Жуана Перейры. В частности, речь идет о поединке бельгийского "Брюгге" и португальского "Спортинга". Сейчас обе команды находятся в зоне плей-офф.

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Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Шестой тур

10 декабря. 22:00. Брюгге. "Ян Брейдел"

"Брюгге" - "Спортинг"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7