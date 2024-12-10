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Шахтер - Бавария: хорошо ли вы помните противостояния горняков против немецких команд? Квиз от UA-Футбол

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Шахтер - Бавария: хорошо ли вы помните противостояния горняков против немецких команд? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

10-го декабря донецкий "Шахтер" будет проводить матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25. В Гельзенкирхене "горняки" будут принимать мюнхенскую "Баварию".

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как "Шахтер" играл против немецких клубов, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.

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