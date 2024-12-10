Шахтер - Бавария: хорошо ли вы помните противостояния горняков против немецких команд? Квиз от UA-Футбол

10-го декабря донецкий "Шахтер" будет проводить матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25. В Гельзенкирхене "горняки" будут принимать мюнхенскую "Баварию".

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как "Шахтер" играл против немецких клубов, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.