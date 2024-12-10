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Жирона – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени

Жирона – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче Лиги Чемпионов встретятся "Ливерпуль" и "Жирона".

"Ливерпуль" гарантировал себе проход в турнире далее, но, для облегчения графика нужно остаться в восьмёрке сильнейших в общей таблице. Английский клуб приедет на матч отдохнувшим, поскольку субботний матч Английской Премьер-Лиги был перенесён из-за погоды.

"Жирона" в Лиге Чемпионов одержала только одну победу и сейчас занимает 30-е место. Но против сильного соперника мотивация победить зашкаливает. Хочет испанский клуб побороться за 1/8 финала – нужно брать очки.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2

Лига Чемпионов. 6-й тур.

10 декабря 2024. Жирона. "Монтиливи"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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