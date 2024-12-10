Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жирона – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Лиги Чемпионов встретятся "Ливерпуль" и "Жирона".
"Ливерпуль" гарантировал себе проход в турнире далее, но, для облегчения графика нужно остаться в восьмёрке сильнейших в общей таблице. Английский клуб приедет на матч отдохнувшим, поскольку субботний матч Английской Премьер-Лиги был перенесён из-за погоды.
"Жирона" в Лиге Чемпионов одержала только одну победу и сейчас занимает 30-е место. Но против сильного соперника мотивация победить зашкаливает. Хочет испанский клуб побороться за 1/8 финала – нужно брать очки.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2
Лига Чемпионов. 6-й тур.
10 декабря 2024. Жирона. "Монтиливи"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: Megogo Футбол 2
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Динамо готово расстаться с двумя игроками уже этой зимой
- Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
- Эмоциональная игра в Житомире, Интер Майами завершил сотрудничество с Кривцовым. Главные новости за 9 декабря
- Аталанта – Реал. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 10.12.2024
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку