Зальцбург – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Встречаются две "страдающие" команды. Непривычно видеть "Зальцбург" и "ПСЖ" на таких позициях.

"ПСЖ" в пяти матчах набрал 4 очка и находится в группе вылета из Лиги Чемпионов. Положение для французского клуба страшное. При этом у парижан есть шанс попасть в ТОП-8 – нужно выигрывать свои оставшиеся матчи и надеяться на осечку конкурентов.

"Зальцбург" набрал 3 очка в пяти турах. У команды Пепа Линдерса ситуация не очень. 5-е место в таблице австрийской Бундеслиги и 32-е в Лиге Чемпионов. Команда не может прийти в себя и неизвестно, что будет дальше. Возможно Линдерс – кандидат на увольнение, а может "Зальцбург" попадёт в 24 сильнейших команды.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. 6-й тур.

10 декабря 2024. Зальцбург. "Зальцбург"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Megogo Футбол 5

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