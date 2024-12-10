Шахтер - Бавария: вспомните стартовый состав горняков в домашнем матче против мюнхенцев в плей-офф ЛЧ 2014/15? Квиз от UA-Футбол

Донецкий Шахтер 10-го декабря в рамках основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 в Гельзенхирхене будет принимать мюнхенскую "Баварию".

Почти десять лет назад, в феврале 2015-го, эти команды встретились во Львове в рамках первого матча 1/8-й финала ЛЧ. Тогда обошлось без голов – 0:0.

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Шахтера" в том домашнем поединке против мюнхенцев в 1/8-й финала Лиги чемпионов 2014/15. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.